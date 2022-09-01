مصرع طفل غرقا خلال السباحة داخل ترعة الطود جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، عصر اليوم الخميس، مصرعه غرقاً خلال السباحة داخل ترعة الطود جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لفحصها من رجال الطب الشرعى والتصريح بالدفن، حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بأنه لدى سباحة عدد من الأطفال والشباب داخل ترعة الطود هروباً من الطقس الحار، لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه غرقاً فى الترعة، ونجح أبناء المنطقة بمدينة الطود فى انتشال جثمانه من الترعة، وانتقلت على الفور سيارة إسعاف وقامت بنقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصها والتصريح بتسليم الجثمان لذويه والدفن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجاءت تلك الواقعة بعد أيام من غرق طفل آخر يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه، الأسبوع الماضى، غرقا فى ترعة الرمادى فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمان الطفل المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه، البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 11 سنة داخل ترعة الرمادى بمنطقة الكوبرى فى نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث سيارة إسعاف وتم انتشال الطفل نقل جثمان الطفل المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.