مصرع طفل بصعق كهربائى أثناء عمله فى ورشة ببنى سويف

لقى طفل عمره 15 عامًا، مصرعه اليوم الخميس، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء عمله بداخل ورشة حدادة لتصليح السيارات، بمركز اهناسيا المدينة، غرب محافظة بنى سويف، ونُقلت جثته بسياراة إسعاف إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة اهناسيا يفيد، بمصرع طفل عمره 15 عامًا صعقا بالكهرباء خلال عمله بورشة لتصليح السيارات وتم نقله إلى مستشفى اهناسيا التخصصى فى محاولة لإسعافه، وعند توقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته متأثرًا بصعق كهربائى.

تم إيداع جثة الطفل مشرحة المستشفى، واخطرت النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.