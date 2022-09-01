مصرع شخص بطلق نارى خرطوش فى بورسعيد

لقي شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أثر إصابته بطلق ناري خرطوش في محيط موقف دمياط القديم.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب: محمود حامد على مرجان، مصابًا بطلق ناري خرطوش، بإدعاء إصابته في محيط موقف دمياط، وتوفى فى الحال فور وصوله المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتصريح بالدفن.