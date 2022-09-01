مدير تعليم الوادى الجديد يشهد ختام الأنشطة الصيفية ببلاط ويكرم أوائل الجمهورية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، حفل ختام الأنشطة الصيفية 2022، والذى جرى تنفيذه بمدرسة عين عيش الابتدائية بإدارة بلاط التعليمية، وذلك بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير إدارة بلاط التعليمية، وعدد من قيادات التعليم بالمديرية والإدارات التعليمية وأولياء الأمور.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية بمشاركة مجموعة من الطلاب من المدارس المختلفة وسط إعجاب الحاضرين، حيث أشاد وكيل التعليم بالمحافظة بمستوى الطلاب المشاركين بالحفل وحثهم على ممارسة الأنشطة بكافة مجالاتها على مدار العام وتقديم كافة سبل الدعم لهم وقدم التهنئة للطلاب المكرمين اليوم وأسرهم موجها لهم بضرورة مواصلة مسيرة التفوق لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية والمتميزة على الدوام.

وفى ختام الحفل كرم وكيل التعليم بالمحافظة أوائل الجمهورية بشهادة دبلوم المدارس الزراعية للعام الدراسى 2021_2022، ومراكز الجمهورية بمسابقات الصحافة المدرسية، والمتميزين فى العمل بالأنشطة الصيفية 2022 لحسن الآداء، مشيداً بجهود القائمين على الحفل لما لمسه من تعاون وجهد ملموس للإرتقاء بالعمل والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.