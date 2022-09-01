سماء الأقصر تشهد تحليق 17 رحلة بالون طائر على متنها 340 سائحا من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهد حركة البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية، حيث خرجت في سماء المحافظة 17 رحلة بالون على متنها حوالى 340 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة، وتحتل الأقصر المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وفى هذا الصدد يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه تم تحليق 17 رحلة بالون على متنها 340 سائحا من حول العالم بمعدل 20 راكبا فى الرحلة الواحدة، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويؤكد أحمد عبود، لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.