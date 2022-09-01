محافظ كفر الشيخ يكشف عن مشروعات أعمال تحسين مياه الشرب بقرى حياة كريمة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من 7 مشروعات تأهيل ترع بمحور الري بنسب تنفيذ 100%، ضمن مشروعات البرنامج الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، وهي عملية تأهيل ترعة سيدي يوسف من الفم وحتى 6.5 كيلو، ومن 6.5 كيلو لـ11 كيلو، ومن 11 كيلو ل 14 كيلو، وتبطين وتأهيل وصلة السعداء، وترعة سيدي يوسف من 14 كيلو ل 18.500متر، وترعة الحلوة" الروس"، وترعة منية المرشد القديمة.

وقال نور الدين، إنه جاري العمل في 8 مشروعات أخرى، تأهيل وتبطين ترعة القشاشي، والكويعة، ودير الغنايمة، وامتداد بحر القصابي، والقصابي الجديد، وترعة سيدي جابر بالجزيرة الخضراء، ومنية المرشد الجديدة وفروعها، وترعة خليج برنمبال.

وأضاف نور الدين، أنه تم الانتهاء من 13 عملية تحسين خدمة لمياه الشرب بالقرى، وهم إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لإبيانه وتوابعها، ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمسرات الرصف بين القرى، وبأرض استصلاح الأراضي وقرى قومسيون غرب وتوابعها وقرى قومسيون شرق وتوابعها، وقرى خليج قبلي وتوابعها، وقرى منية المرشد، و قرية برج مغيزل وتوابعها، وبرنمبال وتوابعها، وقرية الجزيرة الخضراء وتوابعها، والترعة الفرعية بأرض الجمعية، وقرى وقف بحري وتوابعها.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه جاري العمل ب 8 مشروعات تأهيل وتوسعة لمحطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 95%، بمحطة شرب أبو سماعيل، المنطقة الشمالية ، وعمليات تحسين المياه بقرى مركز مطوبس، وقرى القني والجواد الشرقي والغربي، وكوم دميس وتوابعها، ومنية المرشد، وقرى خط الريف، وبني بكار.