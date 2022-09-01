محافظ دمياط تعلن استرداد 49 ألف متر من أملاك الدولة

دمياط - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم إزالة 20 حالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت 1287م2 بمركز كفر سعد.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم خلال الموجة الـ 20 من إزالة التعديات والتي انطلقت منتصف أغسطس الماضي ، إزالة 270 حالة تعدى بمناطق مختلفة بنطاق المحافظة، لافتة إلي أنه قد بلغ إجمالي المساحات التى تم استردادها حتى الآن 49533م2، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعداد لاطلاق المرحلة الثانية من موجة استرداد أملاك الدولة فى العاشر من سبتمبر الجارى لاستكمال تلك الأعمال وذلك تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة متابعة رؤساء الوحدات المحلية ورصد تلك التعديات، والتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.