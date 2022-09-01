محافظ بورسعيد يستعرض ما تم إنجازه ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لاستعراض ومناقشة المشروعات المقترحة لمحافظة بورسعيد ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في محافظات مصر، وذلك في إطار إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، تزامنا مع الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ.

جاء ذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 و تحقيقا للتنمية المستدامة، و التي تعتبر مبادرة غير مسبوقة عالميا تركز على التنفيذ و التطبيق على أرض الواقع مع جدية التعامل مع البعد البيئي و تغيرات المناخ من خلال تقديم مشروعات محققة لأهداف التنمية المستدامة و التحول الرقمي مما يدعم وجود خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

حضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والدكتور فريد محرم مستشار المحافظة للحوكمة والشئون المالية، ودكتورة هبة سليمان منسق المبادرة في محافظة بورسعيد ، والجهات المختصة بمحافظة بورسعيد.

وفي بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر للدكتورة هبة سليمان منسق المبادرة بمحافظة بورسعيد، على جهودها في الإعداد والتعريف للمبادرة، والتنسيق بين جميع الجهات لاستيفاء المشروعات المقدمة ضمن المبادرة، حيث شدد محافظ بورسعيد على أن المشروعات التي ستقدم ضمن المبادرة يجب أن تليق بمحافظة بورسعيد وخطة التنمية المستدامة التي تشهدها، مع اختيار الموضوعات الملائمة لبيئة بورسعيد، فضلا عن اختيار المشروعات يمكن تنفيذها على أرض الواقع طبقا للامكانيات المتاحة، والمشروعات التي حققت نجاحات في أجزاء منها وتحتاج لمزيد من الدعم والتطوير لاستكمال التطوير والإنجازات .

واستمع اللواء عادل الغضبان، خلال فعاليات الاجتماع، إلى شرح مفصل من منسق المبادرة حول المراحل التي شهدتها المبادرة منذ بدء الانطلاق، حيث أشارت دكتورة هبة سليمان منسق عام المبادرة انه تم البدء في استيفاء المشروعات المقدمة للمبادرة عبر الموقع الالكتروني، وكذا تنفيذ جلسات دعم فني لكافة المشروعات سواء التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، او مشروعات تتعلق بالمرأة، ومشروعات الشركات الناشئة، ومشروعات الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

ومن جانبه، استعرض دكتور محرم فريد المستشار المالي للمحافظة، الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها لاحقا بعد التوافق على المشروعات المقدمة للمبادرة، وواصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاستماع الى تفاصيل المشروعات المقترحة للتقدم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، والتي شملت مشروعات خاصة بتطوير منطقة انتظار السفن ، واخرى حول الاعتماد على الطاقة الشمسية ، ومشروعات محطات المعالجة الثلاثية، ومبادرات إعادة تدوير المخلفات الصلبة بطريقة تكنولوجية تحافظ على البيئة، و مبادرة زراعة الأسطح في المناطق السكنية، و مشروعات مؤسسات المجتمع المدني... إلخ حتى يتم تقديمها ضمن المبادرة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمختصة بالمحافظة، لتقديم عمل مشرف يليق ببورسعيد والدولة المصرية.