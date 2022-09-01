تعرف على مناطق بيع الملابس لأشهر الماركات العالمية ببورسعيد

اعتاد الآلاف من أهالي المحافظات المصرية السفر إلى محافظة بورسعيد لشراء الملابس الجاهزة ذات الصناعة الأوروبية ، وخاصة الماركات الشهيرة.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة لقرائه بأشهر المناطق التي تتوافر فيها هذه السلع بكافة أشكالها وأنواعها ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة.

وتأتي في مقدمة هذه المناطق التي تنتشر فيها المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس الأوروبية هي سوق البالة الذي يقع بشارع النصر في نطاق حي العرب، والذي يحتوي على عشرات المحلات التي يترافر بها بيع الملابس الرجالي والحريمي والأطفال، وكذلك الأحذية وغيرها.

كما توجد أيضاً منطقة شهيرة ببورسعيد في نطاق حي الزهور خلف الساحة الرياضية وهي أيضاً تحتوي على عشرات المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس الأوروبية.

وتختلف طريقة البيع في هذا النوع من الملابس، فمنهم من يقوم ببيعها بالكيلو ومنهم من يبيع بالقطعة الواحدة، وتتميز هذه الملابس بجودتها وانخفاض سعرها.