اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد: انتهاء من تنفيذ أول مجمع حكومى مميكن بالصعيد قريبا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 08:00 ص
محافظ الوادي الجديد: انتهاء من تنفيذ أول مجمع حكومى مميكن بالصعيد قريبا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليار جنيه ، حيث تابع المحافظ أعمال الموقف الإنشائي لمقر فرع المجلس القومي للمرأة والمحكمة والتشطيبات النهائية بالمباني الخاصة بالمديريات المختلفة، ووجه بسرعة البدء في أعمال توسعة وتطوير الطريق بمدخل مطار الخارجة.
 
وأكد المحافظ على استكمال تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية والإنتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي تم إنتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة. 
 
وكانت بدأت محافظة الوادي بموقع متميز بمدينة الخارجة، على مساحة 101 فدان شمال المدينة، إقامة أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.
 
ويجري تنفيذ مبنى المجمع الحكومي بتكلفة 110 ملايين جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى جهات حكومية متعددة"، بتكلفة 72 مليون جنيه، ومبنى "التعامل مع الجمهور" بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى "المول التجاري" بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.
 
كما يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

 


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