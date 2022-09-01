محافظ الوادي الجديد: انتهاء من تنفيذ أول مجمع حكومى مميكن بالصعيد قريبا

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن قرب الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالى مليار جنيه ، حيث تابع المحافظ أعمال الموقف الإنشائي لمقر فرع المجلس القومي للمرأة والمحكمة والتشطيبات النهائية بالمباني الخاصة بالمديريات المختلفة، ووجه بسرعة البدء في أعمال توسعة وتطوير الطريق بمدخل مطار الخارجة.

وأكد المحافظ على استكمال تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية والإنتهاء من أعمال الدهانات الداخلية وتركيب الواجهات بالمباني التي تم إنتهاء أعمال الإنشاءات بها، والحفاظ على تناسق التصميم بين مباني الجهات المختلفة.