محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول فى بعض المدارس الفنية

وافق اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات القبول فى بعض المدارس الفنية ( صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) كما قرر المحافظ تعديل تنسيق القبول بفصول الخدمات الملحقة بمدارس التعليم الفنى بنوعياتها المختلفة لعام 2022-2023، مشيراً إلى أنه جارى دراسة نزول تنسيق القبول بالثانوى العام وفقاً لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم نزول تنسيق القبول بـ(6) مدارس للتعليم الثانوى الصناعى بمركز شبين الكوم وهم ( مدرسة الشهيد أحمد محمد البرهيمى الصناعية بنين) من مجموع 200 درجة إلى 195 درجة و (180) درجة بفصول الخدمات ، (مدرسة الشهيد سامى على الصناعية بنات ) حيث تم النزول إلى (190) درجة بفصول الخدمات ، و(مدرسة الشهيد عبدالله عبد المولى الزخرفية بنين) من مجموع 200 إلى 190 درجة ، و155 درجة بفصول الخدمات ، و( مدرسة ميت خلف الميكانيكية الصناعية بنين ) من مجموع 200 إلى 197 درجة و180 درجة بفصول الخدمات ، و( مدرسة البتانون الثانوية الصناعية بنين ) من مجموع 200 إلى 195 درجة و160 درجة بفصول الخدمات ، و(مدرسة اصطبارى الصناعية بنات ) من مجموع 200 إلى 195 درجة و (155) درجة بفصول الخدمات.

وفى مركز قويسنا ، تم النزول بعدد (5) مدارس للتعليم الثانوى الصناعى وهم ، (مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية بنين ) من مجموع 200 إلى 195 درجة و180 درجة بفصول الخدمات ، ومدارس (أم خنان الصناعية بنات وشبرا بخوم الصناعية المشتركة ومحمود عزب الصناعية المشتركة ) تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ185 درجة ، و( مدرسة ابنهس الثانوية الصناعية بنات ) من 200 إلى 195 درجة و175 درجة بفصول الخدمات .

كما أشارت مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم النزول التنسيق ب(3 ) مدارس للتعليم الثانوى الصناعى بمركز بركة السبع ، وهم (مدرسة عبدالمحسن هلال الصناعية بنين ) من مجموع 200 درجة إلى 190 درجة و155 بفصول الخدمات ، و( مدرسة بركة السبع المتقدمة ) من 200 درجة إلى 192 درجة ، ومدرسة الشهيد عبدالحكيم عبدالوهاب عمر الصناعية بنات ) هورين سابقاً تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ 190 درجة، وفي مركز تلا ( مدرسة تلا الصناعية بنين ) من مجموع 200 إلى 195 درجة و180 درجة بفصول الخدمات و( مدرسة تلا الصناعية بنات ) تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ185 درجة، بالإضافة إلى (2) مدرسة بمركز الشهداء وهم 0 مدرسة الشهداء الصناعية بنين ) تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ 180 درجة، و(مدرسة الشهداء الصناعية بنات ) فقد تقرر النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ 190 درجة .

وفى مركز منوف تم النزول التنسيق بفصول الخدمات ب(3) مدارس بمركز منوف ، وهم (مدرسة منوف الصناعية بنين ) تم النزول إلى 180 درجة ، و( مدرسة منوف الصناعية بنات ) إلى 185 درجة ، و( مدرسة بهواش الصناعية المشتركة )إلى 175 درجة ، فيما تم النزول بالتنسيق القبول (مدرسة أشمون الصناعية بنين بفصول الخدمات ) إلى (185) درجة ، ومدرسة ( الشهيد فارس النعماني الصناعية المشتركة ) من (200) درجة إلى (195) درجة و(170) بفصول الخدمات ، وفى مركز الباجور ، تم النزول بالتنسيق بمدرسة الباجور الصناعية بنين من (200) درجة إلى (195) درجة و (180) درجة بفصول الخدمات ، كما تم نزول التنسيق بفصول الخدمات بمدرسة مصطفى خاطر الصناعية المشتركة إلى (175) درجة ، ومدرسة بى العرب الصناعية بنات إلى (170) درجة ، ومدرسة الشهيدين عمرو شبل ومحمود زكريا الصناعية المشتركة لـ (165) درجة ، بالإضافة إلى نزول تنسيق القبول بمدرسة السادات الصناعية المشتركة من (200) درجة إلى (190) درجة و(155) درجة بفصول الخدمات.

وفيما يخص التعليم الثانوى الزراعى ، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم النزول بالتنسيق القبول بمدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية المشتركة من (185) درجة إلى (180) درجة ، و مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية المشتركة من (185) إلى (175) درجة ، ومدرسة الشهيد حسام فتحى الثانوية الزراعية بتلا من (185) إلى (180) درجة ، وفى مدرسة بركة السبع الثانوية الزراعية المشتركة من (200) إلى (195) درجة ، وكذا اشمون الثانوية الزراعية المشتركة من (185) إلى (180)درجة ، ومدرسة السادات للتعليم والتدريب المزدوج ( زراعى عام ) من (200 ) إلى (195) درجة.

وفى مدارس التعليم الثانوى التجارى تم نزول مجموع القبول بجميع المدارس الثانوية التجارية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة من (165) إلى (150) درجة ، كما تم نزول التنسيق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج ( مستقل ، ملحق ) وهم المدارس الفنية للتعليم المزدوج ( صناعى مستقل وملحقة) من (200) إلى (190) درجة ، والمدارس الفنية للتعليم المزدوج ( زراعي مستقل وملحقة ) من (185) إلى (175) درجة وذلك بالإدارات المطبق بها ، والمدرسة الفنية للتعليم المزدوج (تجاري مستقل) بالسادات من (190) إلى (180) درجة .

ونظراً للإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وبناءا على القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2020 ، فقد تم أيضاً تعديل تنسيق القبول بالصف الأول بفصول الخدمات الملحقة بمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (زراعى ، تجارى وفندقى )، حيث تم النزول بالمجموع بالتعليم التجارى الفندقى (خدمات) إلى (205) درجات، والتعليم الزراعى (خدمات) إلى (150) درجة ، والتعليم التجاري (خدمات) إلى (140) درجة .

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بالصف الأول بفصول الخدمات بالفترة المسائية بكل مدرسة عن عدد الطلاب المنتظمين بالصف الأول بالفترة الصباحية ، بالإضافة ألا يقل عدد طلاب الفصل الواحد عن 20 طالب وألا يزيد عن 40 طالب ، ويتم قبول الأعداد المقررة بفصول الخدمات وفقاً للمجموع الأعلى بالدرجات للطلاب المتقدمين.