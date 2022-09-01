محافظ الشرقية يفاجئ شوارع مدينة ههيا ويتفقد النادى الرياضى

الشرقية - إيمان مهنى

في ساعة متأخرة من مساء أمس، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمدينة ههيا لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذا التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

و تفقد المحافظ عدد من شوارع المدينة للوقوف علي الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بالشوارع والميادين بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وخلال جولته بشوارع المدينة حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم ، موجهاً رئيس مركز ومدينة ههيا بفحصها وحلها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا بمتابعه المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتأكد من تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الإنضباط للشارع.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة ههيا تفقد نادي ههيا الرياضي للوقوف على المشاكل التي يُعاني منها النادي ووضع الحلول العاجلة لها بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الرياضية والإجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

رافق المحافظ في الزيارة المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، وحمدي شامة رئيس مركز ومدينة ههيا ، والمحاسب عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ