أحكام بالسجن المشدد وغرامات لـ3 تجار مخدرات فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، 3 تجار مخدرات بالسجن المشدد وغرامات مالية، لاتهامهم فى قضايا متنوعة بالإتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

وعاقبت المحكمة المتهم "محمد ك ال ح"، لاتهامه فى القضية رقم 6015 لسنة 2022 ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1250 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة 63 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 42 جرامًا بقصد الاتجار، وذلك بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

كما عاقبت المحكمة المتهم علاء ع ع ال، 32 سنة، عامل على سيارة نقل، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق؛ لاتهامه فى القضية رقم 857 لسنة 2022 جنايات قسم القرين، المقيدة برقم 1248 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة 33 لفاة من جوهر الهيروين المخدر وزنت 25.84 جرام، وكباس خرطوش وطلقة لذات العيار، وذلك بالجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، والحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة.

وكذلك عاقبت المحكمة المتهم أحمد ع إ م، مبلط سيراميك، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، لاتهامه فى القضية رقم 6132 لسنة 2022 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1245 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة 34 كيس لمخدر البانجو وزنت 414 جراما، وذلك بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.