محافظ الدقهلية يناقش موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها ووضع جدول زمنى لها

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس اجتماعاً لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعى الإسكان والشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، وعلاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس محمد ابو النيل مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة.

وناقش "المحافظ " الوضع الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الإسكان والمشروعات التى يتم الاشراف عليها، بالإضافة إلى مشروعات الشباب والرياضة من خلال انشاء منشآت رياضية جديدة.

ووجه "مختار" بوضع جدول زمنى للمشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ اول بأول لضمان الانتهاء من هذه المشروعات وفقا للجدول الزمنى.

وأكد "المحافظ" على ضرورة تحقيق اقصى استفادة ممكنة للأصول الغير مستغلة للدولة فى كافة القطاعات الخدمية من خلال تطويرها واستغلالها لخدمة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة كافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات الخدمية والاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة غير المستغلة وتطويرها وتحقيق اقصى استفادة منها، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية فى هذا الشأن.