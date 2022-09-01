محافظ أسوان يعتمد الدفعة الأولى لتمليك منازل منطقة البشارية والعبابدة

أسوان - عبد الله صلاح

فى مفاجأة سارة لأهالى منطقة البشارية والعبابدة والمناطق المماثلة لهم بمختلف المراكز والمدن لتقنين أوضاعهم، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن اعتماد الدفعة الأولى من عقود تمليك منازلهم وذلك بعد مرور 8 سنوات كأول محافظة تحصل على موافقة وزارة المالية للتصرف بالأمر المباشر لتمليك منازل المواطنين.

جاء ذلك عقب قيام المحافظ بعرض هذا المطلب على وزير المالية الدكتور محمد معيط بما يساهم بدوره فى تحقيق الإستفادة لأكثر من 30 ألف نسمة، لافتًا إلى أن ذلك جاء فور الانتهاء من أعمال اللجان المختصة بالتقنين والمشكلة طبقًا للمادة 71 من القانون 182 لسنة 2018.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بسرعة التقدم للوحدة المحلية المختصة لإستيفاء المستندات اللازمة للعرض على اللجان، وإستكمال الإجراءات وسداد الرسوم المطلوبة حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى لكافة المقيمين بهذه المناطق، مشيرًا إلى أن مبادرة تقنين الأوضاع طبقًا للمادة 71 يتم تطبيقها على الحالات المماثلة الأخرى بمختلف المدن والمراكز لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة حيث أنه تم اعتماد الموافقة لعدد 544 طلبا، كما تم سداد 310 مواطنين للرسوم المقررة، وبناءً على ذلك تم تحرير عقود تمليك لهم.