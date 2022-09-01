اليوم السابع
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مجلس جامعة الأقصر يناقش خطة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:12 م
مجلس جامعة الأقصر يناقش خطة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد مجلس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 42، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة وبحضور السادة الأعضاء، وذلك لمناقشة خطة الجامعة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين للطلاب بمدن الجامعة.

وناقش المجلس بعض الموضوعات الهامة، منها اعتماد الخطة الخمسية بعد تعديلها لكليات الجامعة، وتحديد مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023م، إلى جانب إنشاء مركز علوم المصريات، تابع لكلية الآثار بالجامعة.

وأوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة أن الجلسة تضمنت ايضا بحث  إنشاء كلية العلوم التربوية والتقنيات المتقدمة، وكذلك إنشاء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، وأشار رئيس الجامعة إلى موافقة المجلس على إقامة صالون الجنوب الدولي في دورته السابعة بكلية الفنون الجميلة، على أن يقام في شهر ديسمبر المقبل وتستمر فعالياته لمدة عشرة أيام.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أبو الفضل محمود بدران، عضو المجلس، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة لجائزة الأمير عبد الفيصل للشعر، وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئة التدريس، فقد وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد عطيتو حامد - المدرس بقسم جراحة العيون - كلية الطب جامعة الأقصر، بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، ومنح الدكتورة فاطمة يوسف عبدالحميد أبوزيد – المدرس بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، كما وافق المجلس على منح باحثين درجة الماجستير بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.


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