مبعوث الأمم المتحدة فى اليمن يدين الهجوم على تعز

كتبت : هند المغربي

أدان المبعوث الخاص لليمن، هانس جروندبرج، بشدة، "الهجوم الذى وقع في منطقة الضباب في تعز مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود" لافتا الى أن الهجوم "يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير".

ودعا المبعوث الاممى الأطراف في اليمن إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة المُمددة لإظهار التزامها الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه.

كما حث على الانخراط مع مكتبه لمواصلة المناقشات من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الهدنة مؤكدا إنه سيواصل جهوده للعمل مع الأطراف لتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية شاملة للنزاع.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه في منتصف هذا الشهر، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خصصها لبحث الوضع السياسي والأمني في اليمن، وقدّم جروندبرج إحاطة أكد فيها التزام الأطراف بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق هدنة موسَّع، بحلول الثاني من شهر أكتوبر.

وأكد المبعوث الأممي أن فتح طرق في تعز ومحافظات الأخرى لا يزال في طليعة جهوده، كما سلط الضوء أيضا على الوقت الذي بذله مكتبه على جانبي جبهة تعز للتحاور مع السلطات المحلية والوسطاء المحليين ومنظمات المجتمع المدني.