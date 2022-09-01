ماذا حدث لطلب دول أوروبا على النفط خلال2021؟ تقرير يجيب

كتبت - مروة الغول

ذكر أحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أنه فيما يتعلق بتطور طلب دول أوروبا على النفط ، على أساس فصلي خلال عام 2021 ، تشير تقديرات منظمة أوبك إلى انحفاض طلب دول أوروبا خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق ليبلغ 11.9 مليون برميل / يوم .

وتابع التقرير، يعزى ذلك إلى تراجع الطلب على وقود النقل في ظل تجدد عمليات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا ، وسط موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد .

وأشار التقرير،أن الربع الثاني شهد ارتفاع في الطلب دول المجموعة بواقع 720 ألف برميل / يوم تزامناً مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأضاف التقرير، أن الربع الثالث شهد ارتفاعاً ملحوظاً في طلب دول المجموعة بواقع 1.22 مليون برميل / يوم نتيجة زيادة الطلب على جميع فئات المنتجات البترولية ، ولا سيما وقود الطيران ونواتج التقطير الخفيفة والجازولين والديزل ، في ظل زيادة أنشطة السفر الإقليمية تماشياً مع إزالة القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا واعتدال الطقس ، وانتعاش حركة السياحة في العديد من الدول الأوروبية مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال، يأتي ذلك قبل أن يتسبب ظهور المتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا في تراجع الطلب بواقع 360 ألف برميل / يوم خلال الربع الأخير من عام 2021 .