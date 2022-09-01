مؤسسة مبادرة "علشان نكمل حياتنا" عن رفض الزوجة خدمة زوجها: التصريحات جعلت السيدات في حالة عدم رضا

محمود رضا الزاملى

علقت يارا سعد منسق مبادرة "علشان نكمل حياتنا" للحد من ارتفاع نسب الطلاق، عن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حول مسئولية المرأة تجاه خدمة زوجها وأبنائها، أو رفض الزوجة رضاعة أطفالها، قائلة هذه التصريحات جعلت لدى السيدات حالة من عدم الرضا، والست التي تطلع تلك التصريحات واحدة عاوزة تعمل شو أو تريند .

وأضافت منسق مبادرة "علشان نكمل حياتنا"، للحد من ارتفاع نسب الطلاق، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، المرأة أساس المنزل في الداخل بينما الرجل أساس البيت في الخارج، ويجب أن يتعاونوا، والست التي ترفض أن ترضع أطفالها لا تصلح أن تكون أم في الأساس.

وتابعت منسق مبادرة "علشان نكمل حياتنا"، للحد من ارتفاع نسب الطلاق، الأهل كانوا في السابق بيضللوا على الزوجة والزوج كى تستمر الحياة، بينما الان الاهل هما الطرف الثالث الذى يدمر الحياة الزوجية، ، ولابد أن نتحمل بعض أكثر.

واستطردت يجب الاهتمام بمعايير الاختيار الصحيح، والمناسب لكل شخص على حدة والحد من نسب الطلاق وتعليم الشباب قبل الزواج معنى كلمة حياة زوجية وما هي المعايير الصحيحة لزواج مستمر ومستقر ومقاييس الاختيار التي على أساسها يتحدد نجاح الحياة الزوجية أو فشلها.