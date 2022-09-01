قطاع البترول يعد حالياً استراتيجية وطنية متكاملة للهيدروجين منخفض الكربون فى مصر

كتبت -مروة الغول

يقوم قطاع الطاقة فى مصر (قطاع البترول والثروة المعدنية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة) بالعمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للهيدروجين منخفض الكربون في مصر بالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية (Advisian) المعين من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لبحث فرص إنتاج/ نقل/ استخدام الهيدروجين في مصر وفرص التصدير للأسواق الدولية وتوطين صناعة الهيدروجين والصناعات التكميلية له في ضوء توافر الامكانات الوطنية واقتراح التنظيمات والتشريعات والقوانين اللازمة لعملية تداول وتسعير ونقل وتخزين الهيدروجين والتى من المتوقع الإنتهاء منها قبل إستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وجاء ذلك تماشيا مع التوجه العالمي للتحول للطاقة النظيفة وبروز الهيدروجين كأحد الخيارات الواعدة باعتباره الركيزة الأساسية للتحول لنظام طاقة منخفض الكربون وذلك لكونه مصدر ناقل نظيف وآمن للطاقة متعدد الاستخدامات لا ينتج عنه أي انبعاثات عند استخدامه، وفى ضوء توجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وفى هذا الإطار قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" بتنظيم ورشة عمل يومى 24 و25 أغسطس بمقر الشركة بحضور الدكتور سمير محمود القرعيش نائب رئيس شركة إيجاس لتحول الطاقة و الاستدامة و كلاً من المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد عبد ربه مساعد رئيس قطاع شئون البترول بوزارة البترول والثروة المعدنية ، وممثلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكذا ممثلين من شركة "Advisian" العالمية وبنك إعادة الإعمار والتنمية "EBRD" بهدف متابعة تطورأعمال الإعداد للإستراتيجية والإتفاق على الرؤى والأهداف الإستراتيجية لصناعة الهيدروجين فى مصر وذلك بالإضافة إلى دراسات الحالة التى سوف تضمنها الإستراتيجية.

وأكد الدكتور القرعيش أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بهذا الشأن من خلال وضع تفعيل طاقة الهيدروجين منخفض الكربون كهدف استراتيجي وقومي لمصر خاصة بعد الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نهاية العام الجاري 2022، وذلك بهدف خفض انبعاثات الكربون، كما وقعت مصر العديد من مذكرات التفاهم مع شركاء التنمية المحليين/الدوليين لبحث فرص إنتاج /نقل/ تخزين الهيدروجين منخفض الكربون فى مصر.

وأضاف أن مصر لديها إمكانيات متميزة تتمثل في مصادر طبيعية وطاقات متجددة وموقع استراتيجي وعدد من الموانئ الهامة على البحرين المتوسط والأحمر للوفاء بالطلب المحلى والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، إلى جانب توافر بنية تحتية يمكن الإعتماد عليها من شبكات الغاز الطبيعى بأطوال تتعدى 66 ألف كيلو متر وبسعة 250 مليون متر3/يوم تمتد من شمال إلى جنوب البلاد وتسهيلات الغاز المسال (3 وحدات إنتاجية فى دمياط وإدكو بطاقة إجمالية 12مليون طن) وذلك بالإضافة إلى خبرات محلية فى إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوى فى بعض الصناعات مما يؤكد ضرورة تواجد مصر مبكراً في السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون والصناعات القائمة عليه اعتماداً على نقاط القوة لديها وإمكاناتها.

كما أكد أنه يتم التوسع فى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون بعد الإعلان عن الإنتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتى من خلالها سيتم تحديد الأولويات والفرص والتحديات.