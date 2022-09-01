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فى خطابه الأخير.. جونسون يعلن 700 مليون إسترلينى استثمارات بالطاقة النووية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:41 م
فى خطابه الأخير.. جونسون يعلن 700 مليون إسترلينى استثمارات بالطاقة النووية جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن توسعة بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني للطاقة النووية في المملكة المتحدة لتشغيل محطة سيزويل سي في خطابه الرئيسي الأخير كرئيس للوزراء.

أثناء زيارته إلى سوفولك ، أعرب عن أسفه لفشل المملكة المتحدة في بناء محطات طاقة نووية جديدة ، وألقى باللوم على "قصر النظر" وقصر المدى - حيث لم يتمكن السياسيون من رؤية ما وراء الدورة السياسية ، حيث انتقد حزب العمال لعدم قيامه ببناء أي منها.

وأعلن جونسون عن استثمار 700 مليون جنيه إسترليني في محطة سيزويل سي ، وقال إن مصادر الطاقة المتجددة هي المستقبل وقال إن الرياح البحرية أرخص تسع مرات من الغاز ووعد جونسون بأنه سيكون هناك مبلغ كبير من المال من أي شخص يتولى المسؤولية منه.

وقال: "بالطبع سيكون هناك المزيد من الأموال التي ستأتي من أي شخص يتولى مني ... مبالغ كبيرة."

وتابع رئيس الوزراء المنتهية ولايته إن المعارضة الرئيسية لبناء مفاعلات نووية جديدة هي "حقد": "إنها حالة مزمنة لعجز السياسيين عن رؤية ما وراء الدائرة السياسية. لمدة ثلاثة عشر عامًا ، لم تفعل حكومة حزب العمال السابقة شيئًا على الإطلاق لتطوير الصناعة النووية في هذا البلد. قالوا إنه ليس له معنى اقتصادي ، بل قالوا ذلك في بيانهم".


المملكة المتحدة

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

أسلحة نووية

طاقة نووية



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