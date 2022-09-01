اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:14 م
أكرم القصاص
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فى استجابة سريعة.. محافظ دمياط يتوفير كرسى متحرك كهربائى لأحد المواطنين

الخميس، 01 سبتمبر 2022 04:06 م
فى استجابة سريعة.. محافظ دمياط يتوفير كرسى متحرك كهربائى لأحد المواطنين محافظ دمياط خلال الجولة
دمياط معتز الشربيني

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تواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع جمعية الأورمان لتلبية مطالب أحد المواطنين، بحاجته إلى كرسى متحرك كهربائى نظرًا لمعاناته من مشكلة صحية وتهالك الكرسى الخاص به والتى أدت إلى حاجته الدائمة لمرافقة أحد أبنائه الصغار لكى يستطيع التنقل،حيث جاء ذلك خلال لقائها به فى جولتها الأخيرة التى أجرتها أول أمس بمدينة عزبة البرج.

وعلى الفور وعقب تواصل" المحافظ" مع جمعية الأورمان تم تسليم الكرسى للمواطن وتدريبه على كيفية استخدامه حتى يستطيع التنقل دون الحاجة إلى مرافق.

وتوجهت الدكتورة منال عوض بالشكر الجزيل إلى جمعية الاورمان وجميع القائمين عليها، مشيدة بالدور الرائد الذى تقوم به الجمعية وتعاونها الدائم مع محافظات مصر لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أكدت " المحافظ " حرصها على خلق قنوات للتواصل مع المواطنين سواءً من خلال الجولات الميدانية أو اللقاءات الدورية وذلك للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المؤسسات والجهات المختلفة.


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