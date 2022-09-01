"صحة دمياط" تعلن تحرير 30 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة على أسواق المحافظة

دمياط - فريق المحافظات

شنت مديرية الصحة بدمياط، حملة مكبرة استهدفت عددا من أسواق المحافظة، والتى تمكنت من ضبط مجموعة من المخالفات المتنوعة ببعض المحال التجارية المتواجدة بأسواق دمياط.

وقامت الحملة بفحص 18 منشأة، حيث تم ضبط إدارة 15 منها بدون ترخيص، كما تم سحب 50 عينة من المواد الغذائية المطروحة داخل بعض المحلات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وصلاحيتها للاستخدام الأدمى.

كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط 90 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام الادمى، كما تم تحرير 30 مخالفة متنوعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد دعدور وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك تنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التموين، لافتا إلى وجود حزمة من الحملات الإنضمامية التي يتم التجهيز لها المرور على أسواق المحافظة، لافتا أنه لا تهاون مع مخالفات أصحاب المحال التجارية فيما يخص صحة المواطنين.