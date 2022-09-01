اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

طائرة ورقية تتسبب فى مصرع طفل بطريقة مأساوية بكرداسة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:10 ص
طائرة ورقية تتسبب فى مصرع طفل بطريقة مأساوية بكرداسة ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فقد طفل حياته أثناء محاولته صناعة طائرة ورقية في كرداسة، حيث سقط أعلى سيخ حديدي بسطح العقار، فلقى مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به في كرداسة. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، صعد أعلى سطح منزله لصناعة طائرة ورقية، مستخدما البوص،  فاختل توازنه وسقط اعلى سيخ حديدي خاص بأحد الأعمدة، مما أسفر عن إصابته ، وحاول أفراد أسرته إسعافه بنقله إلى المستشفى، ليلقى مصرعه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 

مصرع طفل

صناعة طائرة ورقية

مركز كرداسة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة

التحقيق فى واقعة سقوط طفل من شرفة منزله بالمقطم

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:10 م

سقوط طفل من الطابق الثالث بالمحلة كان متواجدا بمفرده ونقله للمستشفى

الإثنين، 13 يونيو 2022 01:02 ص

سقوط طفل داخل بئر أسانسير بطنطا والإنقاذ البرى يصل لإخراجه.. صور

الثلاثاء، 31 مايو 2022 04:16 م

سقوط طفل من الطابق السابع بمحرم بك بالإسكندرية والنيابة تصرح بالدفن

الإثنين، 16 مايو 2022 01:47 م

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. سقوط طفل أفغانى فى بئر بعمق 31 مترًا.. السعودية تدرس تقليل أيام العمل.. انفجار هائل فى نيويورك.. وتحقيقات فى حادث اغتصاب 68 طفلا فى كنيسة بإسبانيا

الخميس، 17 فبراير 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة