طائرة ورقية تتسبب فى مصرع طفل بطريقة مأساوية بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

فقد طفل حياته أثناء محاولته صناعة طائرة ورقية في كرداسة، حيث سقط أعلى سيخ حديدي بسطح العقار، فلقى مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به في كرداسة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يبلغ من العمر 12 سنة، صعد أعلى سطح منزله لصناعة طائرة ورقية، مستخدما البوص، فاختل توازنه وسقط اعلى سيخ حديدي خاص بأحد الأعمدة، مما أسفر عن إصابته ، وحاول أفراد أسرته إسعافه بنقله إلى المستشفى، ليلقى مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.