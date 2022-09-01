ضبط 9 بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وضبط 9 من المشاركين فيها من بينهم 4 مصابين بإصابات مختلفة وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وذلك بسبب خلافات الجوار بدائرة المركز.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العقيد شريف طنطاوى، مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين " طرف أول " محمد ن م 29 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس " ومحمود أ ك 22 سنة عامل، وكريم ن م 23 سنة عامل، وأبو الحسين م أ 60 سنة عامل غير مصابين ، وعلي أ أ 40 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بفروة الرأس ".

وبين " طرف ثان " أحمد ق أ 38 سنة عامل مصاباً " بجرح طعني بالوجه " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وخالد ع ع 47 سنة موظف مصاباً " بجرح طعني بالكتف الايسر " وتم نقله لمستشفي أخميم المركزي " ومحمود ق 33 سنة عامل مصاباً " كدمات متفرقة بالجسم " وعمر أ ع 24 سنة عامل مصاباً " كدمات متفرقة بالجسم الطرفان دائرة المركز.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وضبط بحوزة الثالث من الطرف الأول بندقية خرطوش وبحوزة الرابع من الطرف الأول بندقية أليه وبحوزة الثاني من الطرف الاول سلاح ابيض مطواه، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.