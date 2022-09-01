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صربيا تجري مناورات فى المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:00 ص
صربيا تجري مناورات فى المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الصربية بدء مناورات في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو، عشية دخول اتفاقات وثائق السفر الجديدة بين بلجراد وبريشتينا حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة: "تجرى العملية من أجل الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة وقدرتها على الاستجابة بسرعة إذا لزم الأمر، وكذلك لضمان السلام والأمن على طول الخط الإداري مع إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي".

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال المناورات يتم إيلاء اهتمام خاص لممارسة الأعمال القتالية في حال وقوع هجوم على إحدى الوحدات، وكذلك التكتيكات والتقنيات والإجراءات المتبعة لمنع عبور الحدود بشكل غير القانوني وقمع أنشطة الجماعات المتطرفة.

وأضافت أن المناورات تجرى في قواعد ومواقع بالمنطقة الأمنية.

وتجري القوات المسلحة الصربية بانتظام تدريبات في المنطقة الأمنية البرية، على بعد 5 كيلومترات من الخط الإداري لكوسوفو، وقد جرت التدريبات السابقة في يناير.


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