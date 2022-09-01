صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة في المنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص على مدار والتى بدأتها المديرية أمس وتنتهى اليوم الخميس، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لمواطني المحافظة بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر) ، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.