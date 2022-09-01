"صحة القليوبية" تنفي شائعة ظهور مرض الإيدز فى بنها: لا يمت للواقع بصلة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدرت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بيانا صحفيا، بشأن ما أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور حالات جديدة لمرض الإيدز المناعي بإحدى مناطق مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث تضمن البيان "إيماءً إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حالات جديدة لمرض الإيدز المناعي بإحدى مناطق مدينة بنها".

وتابع البيان، "أنه تعلن مديرية الصحة بالقليوبية عن عدم صحة هذا الكلام وأنه لا يمت للواقع بصلة، حيث إن الحالات الإيجابية لا يتم تأكيدها إلا عن طريق المعامل المركزية بالقاهرة ويتم تسجيلها على قاعدة بيانات خاصة بالمديرية وهي قاعدة سرية تمامآ ولا يمكن اختراقها".

وأوضح البيان، أنه يوجد مركز تابع لمديرية الصحة بالقليوبية خاص بعلاج مرضى الإيدز ، ومركز مشورة للكشف المبكر عن الحالات الجديدة، كما يتوفر لدينا صيدلية عامة لصرف الأدوية والجرعات الوقائية الخاصة بمرضي فيروس نقص المناعة البشري.

وأهاب، الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالمواطنين تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار وعدم نشر الأكاذيب أو الانسياق وراء الشائعات.