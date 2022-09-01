اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شرم الشيخ تستضيف فعاليات الملتقى الدولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس، 01 سبتمبر 2022 11:04 ص
شرم الشيخ تستضيف فعاليات الملتقى الدولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البنك المركزى ـ صورة أرشيفية
( أ ش أ)

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انطلقت صباح اليوم الخميس، فى مدينة شرم الشيخ فعاليات "ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، ويشارك فى الملتقى الذى يمتد لثلاثة أيام، 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية.

وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد إن الملتقى سيناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.

وأضاف أن الملتقى يبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، كما يناقش المشاركون في الملتقى التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تتطرق جلسات الملتقى إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، بخلاف التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية وأفضل الممارسات لمواجهتها.

يشارك في تنظيم الملتقى اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

 

 


شرم الشيخ

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الارهاب

تمويل الارهاب

البنك المركزى المصرى



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