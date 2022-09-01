وتوجه زيلينسكي في خطابه بالفيديو الليلة الماضية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، بالشكر لجميع عمال الزراعة الأوكرانيين وعمال الموانئ والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين الذين عادوا إلى أوكرانيا بصفتهم الضامن الحقيقي للأمن الغذائي في البلدان الإفريقية.

وأضاف: "وصل 23 ألف طن من القمح الأوكراني في إطار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى ميناء جيبوتي بالفعل على أن يتم تسليمها إلى شعب إثيوبيا الذي يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا ويعاني فيه الملايين من الناس من الجوع لدرجة تقترب من الوقوع في براثن المجاعة".

وتابع قائلا: وبشكل عام، تم بالفعل تصدير أكثر من 1.5 مليون طن من الغذاء عن طريق البحر من موانئنا الثلاث التي أصبحت تعمل بفضل مبادرة تصدير الحبوب.

وفي 30 أغسطس، غادرت ست سفن تحمل 183 ألف طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، وفي إطار تنفيذ مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية، غادرت بالفعل 62 سفينة من الموانئ الأوكرانية وصدرت المنتجات الزراعية إلى 18 دولة.

وحول تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 48 ألفا و350 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الخميس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر الروس في الفترة من 25 فبراير وحتى الأول من سبتمبر، بلغ حوالي 48 ألفا و350 جنديا".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1997 دبابة و4345 مركبة مدرعة و1115 من النظم المدفعية و287 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و205 مروحيات و15 سفينة و3239 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 104 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية "بافلو كيريلينكو" مقتل وإصابة 17 مدنيا نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب "كيريلينكو" في منشور عبر موقع فيسبوك: "أنه في يوم 31 أغسطس، قتل الروس 5 مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب 12 آخرين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.