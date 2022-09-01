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روسيا تهدد مولدوفا وتطالبها بعدم التعرض لقواتها فى ترانسنيستريا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:52 م
روسيا تهدد مولدوفا وتطالبها بعدم التعرض لقواتها فى ترانسنيستريا لافروف
كتب أحمد عرفة

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هددت روسيا مولدوفا مطالبة إياها بعدم التعرض لقواتها في المنطقة الانفصالية ترانسنيستريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، حيث حذر سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا مولدوفا، قائلا: أي تعرض لقواتنا في المنطقة الانفصالية سيقابل بعمل عسكري.

وفى وقت سابق أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافاييل ماريانو جروسي، عن ثقته في أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ مهمتهم الفنية بأمان، والتي تأتي بعد شهور من المشاورات وسط مخاوف من كارثة محتملة في أكبر منشأة نووية في أوروبا. جاء ذلك خلال بدء فريق خبراء وكالة الطاقة الذرية في مهمتهم لتفقد الأوضاع في محطة الطاقة النووية .

ووفق بيان الأمم المتحدة " تشمل أولويات الفريق ضمان السلامة والأمن النوويين في المحطة، وكذلك القيام بأنشطة الحماية الحيوية، وتقييم ظروف العمل للموظفين الأوكرانيين العاملين هناك.

 


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