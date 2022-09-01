البيت الأبيض: لن نرسل قوات لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

وقال البيت الأبيض، إن القوات الأمريكية لن تشارك في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قوات لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلعب دورا في إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض: لقد كان الرئيس الأمريكي جو بايدن واضحا في أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا، ونتطلع إلى أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول المحطة.

وفى وقت سابق أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، رافاييل ماريانو جروسي، عن ثقته في أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ مهمتهم الفنية بأمان، والتي تأتي بعد شهور من المشاورات وسط مخاوف من كارثة محتملة في أكبر منشأة نووية في أوروبا.

جاء ذلك خلال بدء فريق خبراء وكالة الطاقة الذرية في مهمتهم لتفقد الأوضاع في محطة الطاقة النووية .

ووفق بيان الأمم المتحدة " تشمل أولويات الفريق ضمان السلامة والأمن النوويين في المحطة، وكذلك القيام بأنشطة الحماية الحيوية، وتقييم ظروف العمل للموظفين الأوكرانيين العاملين هناك.