رئيس مجلس الأمن يدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا إلى اجتماع للمجلس في 22 سبتمبر

كتب أحمد عرفة

دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في 22 سبتمبر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مجلس الأمن الدولي أن موضوع الاجتماع سيكون الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا، وسيعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي كجزء من الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى وقت سابق أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو جروسي، عن ثقته في أنهم سيكونون قادرين على تنفيذ مهمتهم الفنية بأمان، والتي تأتي بعد شهور من المشاورات وسط مخاوف من كارثة محتملة في أكبر منشأة نووية في أوروبا. جاء ذلك خلال بدء فريق خبراء وكالة الطاقة الذرية في مهمتهم لتفقد الأوضاع في محطة الطاقة النووية .

ووفق بيان الأمم المتحدة " تشمل أولويات الفريق ضمان السلامة والأمن النوويين في المحطة، وكذلك القيام بأنشطة الحماية الحيوية، وتقييم ظروف العمل للموظفين الأوكرانيين العاملين هناك.