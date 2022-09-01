رئيس جامعة حلوان يتابع استقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بالجامعة الأهلية

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية فى مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسي فى عين حلوان، وهو المكان المخصص لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور للرد على استفساراتهم بخصوص جامعة حلوان الأهلية وكيفية التقدم لها وشروط الالتحاق بها والبرامج المقدمة والكليات وشروطها ومجالات العمل بها.

وتابع الدكتور حسام رفاعي انتظام العمل والإجراءات والرد على الطلاب واستقبالهم من أجل الإجابة عن استفساراتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة الأهلية الجديدة تستعد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، فى ظل استعدادات مكثفة للبدء فى ظل جاهزية عدد من البرامج الدراسية.

وتنطلق جامعة حلوان الأهلية فى ظل تجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

ويتم تنفيذ جامعة حلوان الأهلية وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مع مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.