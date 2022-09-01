رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطالبة رحمة أحمد باعتبارها نموذجا محفزا للشباب

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة رحمة أمين أحمد، الطالبة بكلية التجارة، والتى تعمل في توصيل الأوردرات عبر تطبيق شهير، وحظيت بإعجاب واسع من رواد السوشيال ميديا، وذلك بمقر مكتبه بمبنى إدارة الجامعة.

وقدم الدكتور قنصوه كامل الدعم للطالبة باعتبارها نموذجاً محفزاً للشباب على العمل والكفاح، وقدم لها شهادة تقدير، وأعلن عن تكفل الجامعة بمصروفات الطالبة الدراسية اعتباراً من العام الدراسي القادم، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لها خلال فترة الدراسة تشجيعاً لمجهودها وحرصا من الجامعة على دعم النماذج الإيجابية من الشباب داخل الجامعة، وحثهم على التطور المستمر، متمنياً للطالبة التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.