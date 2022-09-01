اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطالبة رحمة أحمد باعتبارها نموذجا محفزا للشباب

الخميس، 01 سبتمبر 2022 07:56 م
رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطالبة رحمة أحمد باعتبارها نموذجا محفزا للشباب رئيس جامعة الإسكندرية يكرم الطالبة رحمة أحمد باعتبارها نموذجاً محفزاً للشباب
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبة رحمة أمين أحمد، الطالبة بكلية التجارة، والتى تعمل في توصيل الأوردرات عبر تطبيق شهير، وحظيت بإعجاب واسع من رواد السوشيال ميديا، وذلك بمقر مكتبه بمبنى إدارة الجامعة.
 
وقدم الدكتور قنصوه كامل الدعم للطالبة باعتبارها نموذجاً محفزاً للشباب على العمل والكفاح، وقدم لها شهادة تقدير، وأعلن عن تكفل الجامعة بمصروفات الطالبة الدراسية اعتباراً من العام الدراسي القادم، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لها خلال فترة الدراسة تشجيعاً لمجهودها وحرصا من الجامعة على دعم النماذج الإيجابية من الشباب داخل الجامعة، وحثهم على التطور المستمر، متمنياً للطالبة التوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية

فتاه الدليفرى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة