رئيس جامعة أسيوط يوجه بالانتهاء أعمال الإحلال والتجديد للمدن الجامعية.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة مما تملكه من إمكانيات لخدمة عدد أكبر من الطلاب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير كافة سبل الدعم، والرعاية لهم، لضمان قضاء سنواتهم الجامعية على نحو سهل ويسير.

وفى نفس السياق أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة لقطاع المدينة الجامعية طلبة، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية طلبة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط، أن جولته التفقدية بدأت بمتابعة أعمال الصيانة داخل مبنى (أ) و(ج) والتى شملت بعض أعمال السباكة الداخلية والصرف الصحى، واطمأن على جودة الأدوات الصحية، وقطع الغيار المستخدمة فى دورات المياه، كما تابع أعمال الصيانة الكهربائية والتى تشمل المحركات، والتوصيلات، والأدوات الكهربائية داخل المبنى.

ووجه عبد المولى بضرورة زيادة المساحات الخضراء أمام المبانى، وتزويد حوائط المبانى باللوحات والأعمال الفنية الطلابية بالتنسيق وذلك مع إدارة كليتى التربية النوعية، والفنون الجميلة فضلاَ عن الاهتمام بالمظهر الجمالى للمداخل وأعمال التجميل، والنظافة للشارع المقابل لمبنى المدينة الجامعية، وتنفيذها طبقا للمواصفات والمعايير عالية الجودة، مشدداً على ضرورة إنجاز وإنهاء أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسى الجديد.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة المقر المخصص بالوحدة السكنية (ج) لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لإجراءات أعمال التسكين الخاصة وكذلك تقديم الالتماسات والتظلمات، مشيراَ إلى أنه سيتم التنسيق بين قطاع المدن الجامعية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة و" أسرة طلاب من أجل مصر" لمساعدة الطلاب وتعريفهم بالخطوات اللازمة لأعمال التسكين وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى من الممكن أن تواجههم.

واختتم جولته بتفقد مبنى الإسكان الفاخر (1) والذى تم افتتاحه عام 2020 وتم تجهيزه لإقامة الطلاب المغتربين من أبناء المحافظات البعيدة أو الدراسين بالكليات العملية ممن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة بالمدينة الجامعية، ويضم كافة الكماليات التى تلزم الطالب خلال إقامته.



جانب من الجولة



جانب من الجولة