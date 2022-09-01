تنسيق الجامعات الأهلية.. فتح باب التقديم للحاصلين على الشهادات المعادلة الأحد

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام.

وعلى الطلاب خريجي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام الراغبين في التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، التقدم مباشرة إلى هذه الجامعات.

وتستمر فترة تقديم الطلاب للجامعات لمدة 5 أيام، تبدأ من الأحد الموافق 4 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.

هذا، وسوف يتم قبول الطلاب بالتخصصات المختلفة وفقًا لمجموعهم.