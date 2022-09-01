دراسة تكشف أسباب تعرض الأطفال للمشاكل النفسية

كتبت فاطمة خليل

تنتشر اضطرابات الصحة النفسية عند الأطفال بسبب العديد من العوامل، ويمكن أن تؤثر سلبًا على سلوكهم وقدراتهم على التعلم والتعامل مع العواطف، وغالبًا ما يعانى الأطفال من تقلبات عاطفية تؤثر على الطريقة التى يشعرون بها ويتصرفون بها، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب وعلامات إصابة الطفل بمشكلة نفسية بحسب موقع "health".

أسباب مشاكل الصحة النفسية عند الأطفال

لا يوجد سبب واضح لإصابة بعض الأطفال بمشكلات فى الصحة العقلية، إلا أن بعض الأشياء، مثل التعرض لتجارب صادمة يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث ذلك.

وقد تشمل التجارب الصادمة للطفل ما يلى:

1. الإصابة بمرض طويل الأمد

2. الانتقال إلى المنزل أو تغيير المدرسة

3. التعرض للتخويف

4. مشاهدة العنف المنزلى

5. التعرض للإساءة

6. تفريق أو طلاق الوالدين

7. وفاة شخص مقرب للطفل

الأعراض والعلامات التحذيرية لدى الأطفال المصابين باضطرابات نفسية

من الأهمية التعرف على الأعراض والعلامات التحذيرية لدى الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، حتى نوفر لهم العلاج والاستشارة المناسبين. بعض الأعراض هى:

1. سلوك خارج عن السيطرة يمكن أن يكون ضارًا

2. تغييرات جذرية فى المزاج والسلوك

3. التغيرات فى عادات الأكل

4. فقدان الوزن

5. صعوبة النوم

6. صداع متكرر أو آلام فى المعدة

7. صعوبة التركيز

8. تغييرات فى الأداء الأكاديمى

9. تجنب المدرسة أو الغياب عنها

10. فقدوا الاهتمام بالأشياء التي كانوا يستمتعون بها

ما تستطيع فعله:

بصفتك أحد الوالدين فأنت أفضل من يعرف طفلك، من الجيد دائمًا للوالدين التحدث بانتظام مع أطفالهم حول ما يشعرون به، ويساعد على تطوير علاقة دافئة ومفتوحة مع طفلك على شعور الأطفال بالثقة فى مشاركة مشاعرهم وسيثقون فى أنك ستستمع إليهم، وتحاول فهمهم ومساعدتهم على حل الأمور.