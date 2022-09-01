جهاز العبور ينفذ حملات أمنية لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة

كتب أحمد حسن

نفذ جهاز مدينة العبور، حملات أمنية لإزالة الإشغالات ومخالفات البناء داخل المدينة.

ومن جانبه شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة العبور، بعدم التهاون مع اي مخالفات والتصدي لها فور رصدها والضرب بيد من حديد ضد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضدهم.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وازالة اشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت اشراف لجنة الغلق والازالة وادارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح أن الحملة، أسفرت عن إزالة لمباني مخالفة بالقطعة رقم (12) بلوك (16087)بالحي الخامس وضم الردود الامامي لصيدلية (بداية) وكذلك ازالة مخالفة وضم الردود لسوبر ماركت ( اسواق الاقصي) كما تم غلق وتشميع وفصل التيار الكهربائي لسوبر ماركت اسواق الاقصي للعمل بدون ترخيص وتم رفع اللافتات المخالفة والاشغالات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ ازالة لعدد (2) سلم مخالفين بالردود الامامي بالقطعة رقم (26) بلوك (28039) بالحي الثالث، لافتا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لغلق الردود الأمامي والخلفي بالقطعة رقم (27) بلوك (16077) بالحي الخامس.

كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات المرافق لبعض القطع المخالفة بالحي الثالث لاستغلال البدرومات في غرض غير المخصص من أجله القطع (مخازن) وتعد هذه الانشطة مخالفة لشروط التراخيص، قطعة رقم (١) بلوك (28048) الحي الثالث، قطعة رقم (٣) بلوك (٢٨٠٣١) الحي الثالث، وقطعة رقم (١١&١٢) بلوك (٢٨٠٤٢) الحي الثالث، موضحا أن تلك الانشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله تلك القطع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والتحفظ علي الادوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.