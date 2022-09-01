جنوح ناقلة بترول فى قناة السويس.. والهيئة تحاول تسيير حركة الملاحة

جنحت منذ قليل ناقلة بترول تبلغ حمولتها 64 ألف طن وطولها 252 مترا فى قناة السويس، مما أدى لتوقفت حركة الملاحة بمجري قناة السويس في نطاق محافظة السويس، فيما تقوم هيئة قناة السويس بمجهودات لتسير السفينة وإعادة حركة الملاحة لطبيعتها.
جنوح ناقلة بترول فى قناة السويس.. والهيئة تحاول تسيير حركة الملاحةالخميس، 01 سبتمبر 2022 12:27 ص
السفينة
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