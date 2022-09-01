جامعة القاهرة تواصل تدريب 50 إماما وخطيبا بحضور عضو مجمع اللغة العربية

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة القاهرة فعاليات الدورة الثانية لتدريب 50 إمامًا من وزارة الأوقاف فى مجال اللغة العربية، والتى افتتحها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حيث استضافت فى يومها الثانى الدكتور أحمد فؤاد باشا عضو مجمع اللغة العربية ونائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، لإلقاء محاضرة وإجراءحوار مفتوح بعنوان "عندما تكلم العلم بالعربية".

ودارت المحاضرة حول العديد من المحاور، وهى معنى اللغة وكيف نشأت توقيفيا واجتماعيا وكيف أسست حضارة وأمة، قيمة كلمة (اقرأ) من فتح بوابة العلم والمعرفة والبحث عن الحقيقة، دور الفعل (اقرأ) فى كشف أسرار الكون فى كتاب الله المسطور والمنظور، أهمية اللغة العلمية العربية منذ نطق بها العلم وتعلمها العالم، تاريخ العربية وعراقتها وأصالتها وقدرتها على التطور والتجديد والبقاء، تكليف العقل بالبحث عن المعرفة باللغة الاصطلاحية ولكل علم لغته الخاصة، الحقائق نسبية وجزئية بالقياس للسنة الكونية المطلقة للخالق سبحانه.

كما تناولت المحاضرة التى ألقاها أحمد فؤاد باشا محاور متعلقة بخصائص اللغة العلمية الموضوعية والدقة وتعارف العلماء مع كثرة الاكتشافات، عصر الازدهار الإسلامى جعل العربية لغة العلم وإنتاج المعرفة، مقالات الحسن بن الهيثم ودوره فى الاختراعات وعلم البصريات وهو مصرى، اعتداد أوروبا بالتنوير والحداثة من خلال الاحتفاء بمؤلفات ابن الهيثم، عبقرية التأليف العلمى فى العربية على غرار الموسوعة الطبية للزهراوى 30 جزء، اعتراف المستشرقين بدور العلم ودور العربية فى نشره إنسانيا وموسوعيا، قراءة نص من قصيدة لغة للعلم والحضارة والحياة والإبداع، التركيز على دور العربية لغة للعلم والحضارة والحياة والإبداع.

وفى نهاية المحاضرة تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة حول موضوع المحاضرة والإجابة على التساؤلات المختلفة التى طرحها المتدربون، بما يعزز لغة الحوار لديهم والانفتاح على القضايا المختلفة وإثراء فكرهم من خلال تفاعلهم المباشر مع المحاضر.