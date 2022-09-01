اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنظيم معرض فنى تشكيلى وورشة عمل اليوم على شواطئ الإسكندرية

الخميس، 01 سبتمبر 2022 02:00 ص
تنظيم معرض فنى تشكيلى وورشة عمل اليوم على شواطئ الإسكندرية أحد شواطئ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم محافظة الإسكندرية أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطئ الإسكندرية بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية، بعنوان (فنون يا إسكندرية) وذلك اليوم الخميس، بمنطقة ستانلي، وتقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.
 
وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتشجيعًا للفعاليات الثقافية والفنية والسياحية.
 
ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام العاشرة صباحا حيث يتم تقديم الإبداعات الفنية، ويتخلل الفعاليات بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية.

شواطئ الاسكندرية

الاسكندرية

اخبار المحافظات

معرض فنى تشكيلى



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