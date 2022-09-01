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تنسيق الجامعات 2022.. استمرار التقديم بالجامعات الخاصة حتى نهاية سبتمبر

الخميس، 01 سبتمبر 2022 01:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار التقديم بالجامعات الخاصة حتى نهاية سبتمبر الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية استمرار فتح باب التقدم المباشر للالتحاق بالجامعات الخاصة وذلك بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 من خلال التقدم المباشر إلى الجامعى التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها .
 
 
واضاف الدكتور محمد الغر فى تصريحات لـ "اليوم السابع " أن من المقرر استمرار إتاحة التقدم حتى نهاية سبتمبر المقبل وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب التقدم لالتحاق بالجامعات الخاصة .
 
 
وأعلن المجلس الحدود الدنيا للقبول  حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة  82%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80%.
 
 وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى فى الجامعات الخاصة 78%، وأعلن مجلس الجامعات الخاصة أن الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة فى الجامعات الخاصة  74% أما كلية الطب البيطرى سجل الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة  70% و وبالنسبة لكلية الهندسة سجل الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة  68%   وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات 62% بالنسبة للجامعات الخاصة ،  وسجل الحد الأدنى للقبول فى جميع الجامعات الخاصة  55% للقبول فى كليات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون والفنون التطبيقية والآداب والعلوم السينمائية والإعلام والتربية والسياحة والفنادق والحقوق والدراسات القانونية واللغات والترجمة والزراعات الصحراوية والعلوم الأساسية والآثار والزراعة.
 
 

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