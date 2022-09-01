"تموين الإسكندرية" تضبط ربع طن "سامبوسك" مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، باستمرار تشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من المنتجات والخامات مجهولة المصدر.

واستطاعت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى رئيس الرقابة وفريق عمل الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية لحيازته 12 صندوق بلاستيك بداخل كل صندوق 40 قطعة سامبوسك رقائق فطير تزن الواحدة 500جم بإجمالي 240 كجم "سامبوسك" مجهولة المصدر غير مدون عليها أي بيانات، وتم تحريز الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على وكيل النائب العام.