تكريم 80 من الكوادر الطبية فى ختام فعاليات مبادرة جسور بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "جسور" بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، مع كلية التربية بجامعة قناة السويس وتحت رعاية اللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية والتى تهدف لوضع الآليات الداعمة والنشطة التى تعزز دور ذوى الهمم ومشاركتهم الإيجابية فى عملية التنمية .

وذلك بحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة رمضان عبد الحميد رئيس قسم التربية الخاصة، كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة بالإسماعيلية.

وتم تكريم80 من الكوادر الطبية والإدارية ومقدمى الخدمه الصحيه ضمن فعاليات مبادرة جسور ومنحهم شهاده باجتياز التدريب على مهارات التواصل مع ذوى الهمم لمزيد من الفَهم لاحتياجات ذوي الهمم وفهم سلوكياتهم بالإضافة للتدريب على لغة الإشارة في المراكز والمستشفيات وفي مجالات الطوارئ.

وأعربت كريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة عن جزيل الشكر للسيد الدكتور علي حطب وكيل وزاره الصحة بالاسماعيلية على دعم سيادته للمبادرة وتوفير كافة المقومات المطلوبة لنجاح وتنفيذ التدريب وحرصه على كون مديرية الصحة أولى المديريات تنفيذا لمحور التدريب لمبادرة جسور والتي تهدف الي تحسين حياة ذوي الهمم بالاسماعيلية.

وأشارت مدير وحدة تكافؤ الفرص إلى أن للمبادرة مجموعة من المحاور سيتم تنفيذها قريبا كما أنه مستهدف تعميم البرنامج التدريبي لكافة المديريات والمؤسسات والقطاعات الخدمية المختلفة بالاسماعيلية لتجويد الخدمات وتحسين التواصل مع ذوي الهمم.



تكريم إحدى المشاركات



جانب من التكريم للمشاركين



جانب من ختام فعاليات جسور