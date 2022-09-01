تكثيف أمنى لضبط المتورط فى محاولة قتل سائق توك توك وسرقته في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية جهودها، للتوصل وضبط المتورط بالشروع في قتل ساق توك توك وسرقته بمركز السنبلاوين، وذلك بعد العثور علي السائق مصاب، وفي حالة خطيرة بعد تعرضه للسرقة، ومحاولة قتله، وإلقائه بأحد الأراضي الزراعية على طريق "نوب طريف - بالسنبلاوين"، إلا أن الأهالي تمكنوا من نقله وإنقاذه بعدما عثروا عليه ينزف ونقلوه إلى المستشفى في حالة خطيرة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالي بالعثور على شخص يدعي "محمد علي سرحان" 26 سنة، سائق توك توك، مصابا وفى حالة خطرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان البلاغ وبسؤال المجني عليه أكد في محضر الشرطة، أنه كان متواجدا في السنبلاوين اليوم واستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى مكان على طريق “نوب الجديد - المنصورة”، واستقل التوك توك معه، وعند إحدى المناطق الخالية طعنه عدة طعنات في مناطق متفرقة بجسده محاولاً قتله بالذبح من منطقة الرقبة، وألقى به في الأرض الزراعية وسرق التوك توك وهاتفه المحمول وأمواله وفر هاربًا.

وتبين أنه ظل ينزف حتى عثر عليه أحد الاهالى، وجرى نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتم إنقاذه ونقله إلى العناية المركزة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة ضبط المتورطين فى ارتكاب الواقعة.