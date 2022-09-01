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تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:00 ص
تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس شعار العدالة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة بينهما.
 
وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول فى مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على إثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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