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تعرف على آخر أعمال إنشاء مشروع روضة السيدة 2 بالقاهرة.. صور

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:05 م
تعرف على آخر أعمال إنشاء مشروع روضة السيدة 2 بالقاهرة.. صور مشروع روضة السيدة
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل أجهزة الدولة أعمال إنشاء مشروع روضة السيدة 2 بحى السيدة زينب جنوب القاهرة، بمنطقة الطيبي، وهو أحد مشروعات صندوق التنمية الحضرية، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ويتم تنفيذ المشروع على مساحة  7.1 فدان تقريبا، ومكون من 9 عمارات سكنية بالإضافة إلى مبنى خدمات وحضانة ومنطقة تجارية بتصميم يراعي النسق المعماري للقاهرة الفاطمية.

كانت منطقة الطيبى عبارة على تل ترابى، مقام عليه عدد من المبانى بعضها معرض للانهيار، فتم إزالة المباني وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء 9 عمارات سكنية على الطراز المعمارى والذى يشبه روضة السيدة 1، ليناسب طابع حى السيدة زينب، وتم إزالة 143 عقار مواجهة لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة.

وتعبر هذه المرحلة هى المرحلة الثانية لأعمال التطوير التى بدأت بتل العقارب وتحويلها لروضة السيدة، ومن المقرر أن يتم تطوير منطقة سوق الحتت والمناطق المجاورة لها.

مشروع روضة السيدة
مشروع روضة السيدة

 

الإنشاءات
الإنشاءات

 

جانب من الإنشاءات
جانب من الإنشاءات

 


القاهره

روضة السيدة

منطقة الطيبي

السيدة زينب

تطوير العشوائيات

اليوم السابع بلس



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