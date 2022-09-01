تشغيل وحدة إذابة الجلطة الدماغية والعناية المتوسطة فى مستشفى رشيد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بدء تشغيل وحدة إذابة الجلطة الدماغية وبدء تشغيل قسم العناية المتوسطة بمستشفى رشيد، كما أشار إلى تدشين وحدة إذابة الجلطة الدماغية بسعة 3 أسِرّة وجهاز تنفس صناعي، وكذلك تشغيل قسم العناية المتوسطة بسعة 15 سرير لتقديم أفضل رعاية طبية متميزة للمرضى وذلك من خلال المشاركة المجتمعية.

وأعرب وكيل وزارة الصحة، عن شكره لأسرة المتبرع بإنشاء الوحدة وتطوير القسم وإمداده بجميع الأجهزة اللازمة للتشغيل لخدمة أهالى محافظة البحيرة وكذلك المحافظات المجاورة لمدينة رشيد كالإسكندرية وكفر الشيخ، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور عبد الوهاب منسي مدير مستشفى رشيد.

مؤكداً أن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة لتقديم وتوفير خدمات طبية فى كافة التخصصات وخاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والموضوعات الطارئة.

كما أكد حموده الجزار وكيل مديرية الصحة، أن تجهيزات وحدة إذابة الجلطة الدماغية عبارة عن عربة طوارئ وجهاز رسم قلب و3 مونيتور وجهاز صدمات كهربائية، و2 جهاز شفاط و3 سرير و5 سرنجة محاليل وجهاز تنفس.