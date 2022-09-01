اليوم السابع
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الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:06 ص
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مواعيد تشغيل القطارات لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة

الخميس، 01 سبتمبر 2022 05:00 ص
مواعيد تشغيل القطارات لركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة السكة الحديد خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الاسكندرية والبحيرة للتيسير على الركاب بالمحافظتين والمناطق الواقعة بخط سير القطارات، ونعرض فى النقاط التالية تفاصيل الخدمة الجديدة. 
 
1- يتم تشغيل الخدمة الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2022. 
2- يتم قيام قطار 1904 مكيف) الاسكندرية / القاهرة( على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 5:00 صباحاً بتركيب عدد 10 عربات "3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية". 
3- تشغيل قطار 919 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.
4- إيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف (القاهرة/ طنطا) أيام الجمع والعطلات الرسمية.
5- إلغاء تشغيل قطار 920مكيف) الاسكندرية / طنطا( أعتبارا من يوم الجمعه الموافق 2/9/2022 وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.

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